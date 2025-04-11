В центре Челябинска не месяц ограничат движение транспорта

Движение по улице Российской в Челябинске будет частично ограничено.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничения связаны с проведением работ по прокладке канализации.

«С 12 апреля до 17 мая ограничивается движение транспорта по улице Российской. Проезд будет затруднен на участке от дома №161 по улице Российской до дома №21 по улице Труда при движении к проспекту Победы», – уточнили представители городских властей.

Водителей просят учитывать дорожную обстановку и заранее планировать свой маршрут.

Челябинск, Виктор Елисеев

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