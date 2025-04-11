Южный Урал завалило снегом

Зима вернулась на Южный Урал.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», на одноименном хребте после сильного снегопада установился временный снежный покров.

«Апрельский поход на Таганай в эти выходные получится почти зимним. Из весенних бонусов: проваливающийся снег на тропах и проснувшиеся ручьи и реки», – отметили представители парка.

Туристов призывают не забывать о правильной обуви.

Напомним, погода ухудшилась в Челябинской области в среду, 9 апреля. Циклон принес в регион сначала сильные дожди с грозами, а затем и снегопады. В некоторых территориях установился временный снежный покров.

Однако уже завтра, 12 апреля, воздух в области прогреется до +6, +11 градусов по Цельсию.

Челябинск, Виктор Елисеев

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