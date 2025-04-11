В Тракторозаводском районе Челябинска закроют переезд

В челябинском Чурилово закроют движение через железнодорожный переезд.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, 15 апреля с 14:30 до 18:20 будет ограничено движение автотранспорта в связи с проведением работ организации «Чуриловская дистанция пути» по смене рельсовых плетей на железнодорожном переезде 35 км ПК 8 перегона поселок Восточный – Чурилово.

Объезд данного участка будет осуществляться по Копейскому шоссе, улице Енисейской, улице Рождественского, проспекту Ленина и улице Линейной.

Водителей просят учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута.

Челябинск, Виктор Елисеев

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