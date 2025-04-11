Сильные дожди и снег задержатся на Южном Урале

В Челябинской области сохраняется экстренное предупреждение.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства Челябинской области, осадки в виде дождя и мокрого снега наблюдаются практически на всей территории региона.
Ночью 12 апреля в отдельных районах Южного Урала ожидаются сильные и очень сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, на севере области местами сильный и очень сильный снег, сильные гололедные явления (гололед, отложение мокрого снега на провода, гололедица), местами установление временного снежного покрова.
В случае образования наледи, дорожниками будет произведена обработка покрытия автодорог противогололедными материалами, заявили в ведомстве.
Челябинск, Виктор Елисеев
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