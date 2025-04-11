Воспитанники детского сада в Челябинске заявили о регулярных избиениях воспитателем

Родители пожаловались на шокировавшие их действия педагога детского сада.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство начало проверку информации о жалобах родителей на действия воспитателя детского сада.

О «нестандартных» методах воспитания, применяемых одной из педагогов, рассказала мать одного из воспитанников детского сада №221 в Челябинске. По словам челябинки, впервые сын пожаловался на действия женщины полтора года назад. Но поначалу она думала, что воспитатель просто строга с детьми. Позднее горожанка стала замечать на теле мальчика синяки, в которых он также обвинил педагога.

Когда женщина написала в родительский чат группы, выяснилось, что с синяками из детского сада возвращаются и другие дети. У одного же из воспитанников, пишет «Агентство чрезвычайных новостей», и вовсе была разбита бровь.

По словам детей, крайне неохотно посещавших дошкольное учреждение, все это – результат «воспитательного воздействия» педагога.

После обсуждения родители вместе пошли в полицию. Сейчас силовое ведомство проводит проверку по их заявлению. Однако воспитатель продолжает работать в той же группе. Руководство детского сада о разбирательстве знает, но пока оснований для отстранения педагога не видит.

«В рамках проверки будет дана оценка действиям должностных лиц образовательного учреждения и исполнения требований федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», – заявили в прокуратуре.

По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Челябинск, Виктор Елисеев

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