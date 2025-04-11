В России выпустят спецтираж 10-рублевых монет в честь Челябинска

В обращение выпустят 10-рублевки, посвященные Челябинску.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Банка России, 14 апреля текущего года ЦБ выпускает в обращение памятные монеты из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей серии «Города трудовой доблести».

В апреля выйдут тиражи, посвященные Ульяновску, Уфе, Челябинску и Ярославлю.

Монеты имеют форму круга диаметром 22,0 мм.

На лицевой и оборотной сторонах монет по окружности имеется выступающий кант.

Боковая поверхность монет – прерывистое рифление с чередующимися участками, имеющими разное количество рифов.

На лицевой стороне монет по окружности расположены надписи: в верхней части – «БАНК РОССИИ», в нижней части – «2025». Слева и справа расположены изображения ветви лавра и дуба соответственно. В центре расположены число «10» и надпись «РУБЛЕЙ» под ним, обозначающие номинал монеты. Внутри цифры «0» имеется защитный элемент в виде числа «10» и надписи «РУБ», наблюдаемых под разными углами зрения к плоскости монеты. В нижней части расположен товарный знак Московского монетного двора.

На оборотной стороне монеты «Челябинск» (каталожный №5714-0104) расположено рельефное изображение стелы «Город трудовой доблести», дополненной образами, изображенными на ее нижней части; по окружности имеются надписи, вверху: «ЧЕЛЯБИНСК», внизу, на ленте: «ГОРОДА ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ».

Рисунок: официальный сайт ЦБ России

Тираж монет – 1 миллион штук каждая.

«Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений», – подчеркнули в Банке России.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube