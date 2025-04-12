12 – 14 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

12.04.2025, суббота
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09:30 Челябинск – Выставка кошек ICU (ТК «Северо-Западный», пр. Победы 348, этаж 3)
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09:50 Челябинск – Детский шахматный турнир «Поехали!» (детский центр «Талантия», Университетская Набережная, 48)
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10:00 Челябинск – Занятие в шахматном клубе Сергея Карякина (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167)
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10:00 Челябинск – Детская лаборатория «Космика» (детский центр «Талантия», Университетская Набережная, 48)
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10:30 Челябинск – Чтение детских произведений с детьми и родителями «Доброчтение: космическое путешествие» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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11:00, 12:00, 15:00 Челябинск – Курс обучения «Сторимейкер и администратор соцсетей» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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11:00 Челябинск – Уроки башкирского языка «Я учу башкирский» для детей и их родителей в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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11:30 Челябинск – Курс французского языка «Bonjour à tous!» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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12:00 Челябинск – Праздник «День защиты людей» (пл. Революции)
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12:00 Челябинск – Творческая встреча с художником по текстилю Татьяной Бердниковой в рамках работы ее персональной выставки «Мода и традиция: лоскутная графика Татьяны Бердниковой» (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30)
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13:00 Челябинск – Творческая встреча с театральными режиссерами, актерами, филологами, а также чтителями и зрителями «Драматизация. Открытый подкаст» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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13:00 – 17:00 Челябинск – Космический фестиваль «КосмоЛис»; мастер-класс «Космический сургуч» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел)
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13:00 Челябинск – Субботняя игротека «Космические котята» (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11)
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14:00 Челябинск – Мастер-класс по живописи «Жаркая Куба» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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14:00 Челябинск – Праздничное мероприятие, посвященное Дню космонавтики (парк «Металлург» имени О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября 11, площадка у главной сцены)
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14:00 Челябинск – Заседание клуба SLAVA Vinyl (Челябинск, ЧОУНБ, пр. Ленина, 60)
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14:00 Челябинск – Встреча в английском разговорном клубе Speak Freely (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)
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14:00 Челябинск – Встреча городского Пушкинского общества «Веселое имя Пушкин» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
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14:00 Челябинск – Патриотический мастер-класс «Браслет спасения» с обществом «МногоНас» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал искусства)
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14:00, 16:00 Челябинск – Курсы «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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16:00 Челябинск – Матч 1/4 Кубка Гагарина: «Трактор» (Челябинск) vs. «Динамо» Минск (ЛА «Трактор» им. В.К. Белоусова, ул. 250-летия Челябинска, 38)
13.04.2025, воскресенье
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10:00 Челябинск – Встреча клуба уральских мастериц «Берегиня» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
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10:15 Челябинск – Курс итальянского языка в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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11:00 Челябинск – Лаборатория творчества «Шерстяная живопись» (библиотека №11 им. Я. Гашека, ул. Первой Пятилетки, 43а)
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11:00 – 14:00 Челябинск – Курсы татарского языка, деловые игры для взрослых (библиотека №15 им. Ш. Бабича, ул. Цвиллинга, 61)
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11:30 Челябинск – Мастер-класс «Поэтическая мастерская» в клубе «Родник» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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12:00 – 18:00 Челябинск – Девичник в библиотеке (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел)
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12:00 – 16:00 Челябинск – Квиз «Наш дом – Южный Урал. Исторические и национальные традиции и история» (библиотека №15 им. Ш. Бабича, ул. Цвиллинга, 61) (по записи)
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12:15 Челябинск – Курс испанского языка в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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13:00 Челябинск – Лекторий «(Не)понятное искусство»: «Неофициальное искусство Советского Союза: подпольщики и нонконформисты у истоков концептуального» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
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13:00 Челябинск – Встреча клуба настольных игр «Карты, кубик, два стола» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал искусства)
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13:00 Челябинск – Встреча в творческой мастерской «Островок рукоделия» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)
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13:00 Челябинск – Клуб семейного творчества (библиотека №11 им. Я. Гашека, ул. Первой Пятилетки, 43а)
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14:00 Челябинск – Встреча клуба «Кысь и книжицы» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал философии и психологии)
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14:00 Челябинск – Клуб «Свяжи себя с книгой» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал науки и техники)
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14:00 Челябинск – Познавательно-игровая программа «Путешествие в Мультляндию» (библиотека №16, ул. Керченская, 6)
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15:00 Челябинск – Концерт «Новые имена» в клубе авторской и бардовской песни «Струны души» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
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15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)
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15:00 Челябинск – Творческая встреча с писателем Николаем Перевозчиковым «Уральские сказания» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)
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15:30 Челябинск – Творческий вечер Ольги Шумаковой «Чего хочет женщина» (библиотека №11 им. Я. Гашека, ул. Первой Пятилетки, 43а)
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17:00 Челябинск – Квиз «Назад в 2010-е» (Библиотека «МОСТ», пр. Свердловский, 41)
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18:00 Челябинск – «От классики до джаза» – завершающий концерт XIV Международного фестиваля «Денис Мацуев представляет…» (Концертный зал имени С. С. Прокофьева, ул. Труда, 92)
14.04.2025, понедельник
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10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Алексея Лошкина (мэрия, пл. Революции, 2)
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10:00 Челябинск – Открытие областной Школы добровольцев «Делаю Урал добрее» (Конгресс-отель «Малахит», ул. Труда, 153)
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12:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция, посвященная эколого-патриотической акции «Родники нашей памяти», организованной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)
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12:30 Челябинск – Выезд на участок проспекта Победы в границах улиц Косарева – Краснознаменная, на котором перекрывается движение автотранспорта в связи со строительством участка линии метротрамвая (отъезд от резиденции правительства Челябинской области, Цвиллинга, 27)
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14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)
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16:00 Челябинск – Познавательная игра «Культурный кот» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)
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