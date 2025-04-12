12 – 14 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

12:30 Челябинск – Выезд на участок проспекта Победы в границах улиц Косарева – Краснознаменная, на котором перекрывается движение автотранспорта в связи со строительством участка линии метротрамвая (отъезд от резиденции правительства Челябинской области, Цвиллинга, 27)