МЧС будет штрафовать на месте

Нарушителей пожарного режима могут оштрафовать на месте.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МЧС России, такая мера начала действовать с 11 апреля текущего года.

«Теперь инспекторы государственного пожарного надзора МЧС России могут сразу привлекать граждан к административной ответственности. При достаточности оснований о правонарушении в области пожарной безопасности не нужны контрольные (надзорные) мероприятия. В частности, это относится к землевладельцам, которые не следят за своим участком: не убирают мусор, сухостой или сжигают его вопреки запретам. Все это – нарушение требований пожарной безопасности», – заявили представители ведомства.

В случае установления нарушений россиянам грозит предупреждение или штраф до 15 тысяч рублей. В условиях особого противопожарного режима – до 20 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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