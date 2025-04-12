«Трактор» обыграл минское «Динамо», забросив три шайбы на последней минуте

Челябинский «Трактор» в сумасшедшем матче на домашней арене обыграл «Динамо» из Минска – 4:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , первое вбрасывание в матче выиграли челябинцы, но первый опасный момент у ворот соперника создали минчане, убежав в контратаку на первой минуте встречи. Однако Зак Фукале был на месте.

После этого команды продолжили обмениваться быстрыми атаками. На 26 бросков хозяев в первом периоде гости ответили 24, по ударам по воротам также чуть впереди оказались южноуральцы – 11:7.

На 17-й минуте у Андрея Светлакова была возможность открыть счет, но шайба попала в штангу.

Во второй двадцатиминутке «Динамо» ощутимо прибавило. Минчане перебросали челябинцев – 24:12, по воротам гости били 12 раз против 5 у хозяев. Но счет остался нулевым и после второго периода.

В начале третьего игрового отрезка белорусская команда осталась в меньшинстве. Напряженные две минуты минчане выдержали. Однако на 43-й минуте встречи Андрей Светлаков из угла площадки скинул на синюю линию под бросок Артему Блажиевскому, тот выверенным ударом отправил шайбу на пятак, где Александр Кадейкин сумел низом подправить траекторию ее движения – 1:0, «Трактор» открывает счет.

Но на 46-й минуте уже «черно-белые» оказываются в меньшинстве. И хотя и челябинцам удается устоять вчетвером, на 49-й минуте минчанин Илья Усов сравнивает счет. А минуту спустя Роман Горбунов выводит гостей вперед – 2:1.

Это минимальное преимущество белорусские хоккеисты держали до 60 минуты матча. Уже на 58-й минуте ворота хозяев покинул Зак Фукале. Но долгое время челябинцам не удавалось воспользоваться численным преимуществом. Пока шайба не оказалась у Максима Шибанова, который за 54 секунды до сирены сравнял счет.

И тут же игра резко поменяла тональность. 18 секунд спустя Виталий Кравцов выводит «Трактор» вперед – 3:2.

Минчанам ничего не остается, как снять вратаря за 32 секунды до финала, и через 4 секунды Артем Блажиевский устанавливает окончательный счет – 4:2, челябинцы выигрывают первый матч 1/4 финала Кубка Гагарина. Следующая встреча состоится в понедельник, 14 апреля, здесь же, в Челябинске.

Челябинск, Виктор Елисеев

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