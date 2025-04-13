Жители Металлургического района Челябинска остались без водоснабжения

Водоснабжение отключено в домах части Металлургического района Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в МУП «ПОВВ» Челябинска, подача воды ограничена в связи с необходимостью проведения восстановительных работ на водоводе Д-50 мм в Металлургическом районе.

В зоне отключения частный сектор по улицам 32 годовщины Октября, 33 – 75; Мартеновской, 17 – 27; Пржевальского, 36 – 46; Прокатной, 43 – 79; Красноуфимской, 11 – 30; 1-му Штанговому переулку; 2-му Штанговому переулку; 3-му Штанговому переулку; Павлоградской, 6 – 20; Жигулевской, 1 – 101.

Планируемый срок окончания работ – 16:00 воскресенья, 13 апреля.

Кроме того, с 10:00 в Тракторозаводском районе по улице Валдайская сотрудники аварийной бригады МУП ПОВВ ведут восстановительные работы на трубопроводе.

Под временным ограничением водоснабжения остается промышленная зона на улице Валдайской.

Челябинск, Виктор Елисеев

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