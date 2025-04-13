Генпрокуратура отказалась возвращаться к истории челябинского «лесопаркового маньяка»

В генпрокуратуре заявили, что не видят оснований для нового расследования серии убийств и изнасилований в Челябинске в середине 2000-х.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , дело челябинца Алексей Корочкина, осужденного на 20 лет лишения свободы за серию убийств и изнасилований в Челябинском городском бору в середине 2000-х годов, не подлежит пересмотру. Об этом говорится в ответе из Генпрокуратуры на обращение, поданное в ноябре прошлого года во время приезда в город главы ведомства Игоря Краснова.

Напомним, бывшего военного, работавшего охранником ЮУрГУ Алексея Корочкина в 2005 году осудили за убийство двух мужчин и изнасилование двух девушек, а также незаконное ношение оружия. Тогда казалось, что своим решением суд поставил точку в расследовании уголовного дела державшего в страхе весь город «лесопаркового маньяка». Но свою вину челябинец так и не признал, не раз заявлял о своей невиновности. О намерении добиваться пересмотра приговор он заявил и в августе прошлого года, когда вышел из колонии.

Но в Генпрокуратуре оснований для этого не нашли. «Видеозаписи следственных действий, проведенных с участием потерпевших, просмотренные в ходе судебного следствия, позволили суду сделать вывод о правдивости и достоверности данных потерпевшими показаний. Оснований не доверять им судом не установлено, – цитирует 74.ру документ. – К тому же на предварительном следствии еще до задержания Корочкина потерпевшими было дано описание внешности лица, совершившего преступление. Судебными инстанциями нарушений на стадии предварительного и судебного следствия, влекущих отмену приговора, не выявлено».

В Генпрокуратуре отметили, что и раньше южноуралец и его адвокат пытались оспорить приговор, но безуспешно. Среди прочего, судьи отвергли и аргумент о продолжении серии убийств после ареста челябинска в 2004 году. В надзорном ведомстве напомнили, что в августе 2020 года Верховный суд отказал в передаче для рассмотрения кассационных жалоб, содержавших «доводы о непричастности Корочкина к содеянному в связи с совершением ряда схожих преступлений неустановленными лицами в 2005-2006».

Поэтому оснований для возобновления расследования на Алексея Корочкина в Генпрокуратуре не видят. «Действия Корочкина квалифицированы правильно, назначенное наказание требованиям закона не противоречит. Оснований для постановки вопроса о принесении надзорного представления не имеется», – говорится в ответе.

Защита челябинца категорически не согласна с такой позицией, однако возобновить дело возможно только по представлению прокуратуры.

Напомним, история «лесопаркового маньяка» разворачивалась в 2004 году в центре Челябинска. В городском бору была совершена серия нападений на парочки в автомобилях. Нападавший расстреливал мужчин и насиловал женщин.

По подозрению в совершении преступлений задержали 32-летнего сотрудника службы безопасности ЮУрГУ Алексея Корочкина, чьи ночные дежурства совпадали с датами нападений. Прямых улик против него не было, но две женщины опознали в нем насильника.

Корочкин вину не признал, но в 2005 году суд вынес обвинительный приговор – 20 лет лишения свободы. В течение всего срока адвокаты пытались добиться пересмотра дела.

Посмотреть на жуткую историю по-новому следователей заставило обнаружение пистолета, из которого нападавший расстреливал своих жертв. В 2022 году умер бывший сотрудник МВД, коллекционировавший оружие. Его вдова принесла коллекцию в полицию. И баллистическая экспертиза показала, что один из пистолетов – тот самый, из которого были убиты все жертвы лесопаркового маньяка.

В период нападений челябинец жил рядом с парком, в котором происходили преступления. И его периодически навещал родственник, чья внешность подходит под описание маньяка и совпадает с фотороботом, составленным жертвами.

Однако на судьбу Алексея Корочкина это обстоятельство не повлияло. Он освободился в 2024 году, отсидев 20 лет: поскольку челябинец так и не признал своей вины, речи об УДО быть не могло.

Челябинск, Виктор Елисеев

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