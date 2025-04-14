Северо-запад Челябинска встал в пробках. Мириться с ними придется два года

Из-за ограничения движения на проспекте Победы северо-запад Челябинска встал в пробках.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , гигантские автомобильные пробки образовались утром понедельника, 14 апреля, сразу на нескольких улицах в Курчатовском и Калининском районах областного центра.

Затруднено движение машин на улицах Косарева, Островского, Комсомольском и Свердловском проспектах. Проблемы начались в утренний час пик и на ряде участков магистралей сохраняются до настоящего времени.

Причиной гигантских пробок стало полное закрытие автомобильного движения по проспекту Победы от улицы Косарева до Краснознаменной в связи с начало работ по строительству линии метротрама.

Перекрыли магистраль в минувшую субботу, 12 апреля. Открыть планируют лишь в июне 2027 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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