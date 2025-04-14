Дерево-«хамелеон» на Таганае зацвело раньше срока

В лесах под Златоустом зацвела ольха.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», таганайское дерево-«хамелеон» украсило себя сережками – в этом году на неделю с лишним раньше, чем обычно.

Свое экстравагантное прозвище ольха получила за способность менять окраску на срезе от красновато-оранжевой до коричневой, а затем – темно-фиолетовой.

«Между прочим, сережки носит мужское дерево. На женском весной появляются скромные зеленые колоски. К осени в них созреют плоды – маленькие орешки, окруженные узкими крылышками. К этому времени они словно деревенеют и становятся похожи на шишки хвойных деревьев», – рассказали ученые.

Ольха может усваивать азот из воздуха и обогащать им почву. Такую удивительную способность имеют микроорганизмы, которые содержат клубеньковые наросты на корнях этого дерева.

Челябинск, Виктор Елисеев

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