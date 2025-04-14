«Прогноз негативный». Объем просроченной ипотеки за строящееся жилье может удвоиться

С начала года объем просроченной ипотеки за стройку вырос почти на 1,5 миллиарда рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , с начала 2025 года объем неплатежей по ипотеке на покупку строящегося жилья вырос на 1,4 миллиарда рублей (+15%), превысив 10,7 миллиарда рублей.

В 2024 году просроченный банковский портфель в среднем ежемесячно прибавлял по 310 миллионов рублей, в 2023 году – по 70 миллионов рублей. При сохранении негативных темпов просроченный портфель ипотеки «на стройку» по итогам 2025 года впервые может превысить 19 миллиардов рублей, увеличившись в два раза. Такую оценку приводят эксперты коллекторского агентства «Долговой Консультант» на основе данных ЦБ РФ.

При этом, по мере накопления объема неплатежей и сокращении самого ипотечного портфеля, доля просроченной задолженности уже выросла более чем в два раза, с 0,11% на начало 2024-го до 0,24% на начало марта 2025-го.

«Рынок уделяет недостаточное внимание показателю уровня просроченной задолженности по ипотеке в секторе строящегося жилья, не выделяя его в отдельную категорию. Тем не менее, ни одно направление банковского кредитования, будь то классические кредиты наличными, ипотека на вторичное жилье или автокредитование, прежде не показывали двукратные темпы прироста просроченной задолженности за столь короткий промежуток времени, – отмечают в агентстве. – Сейчас доля просроченных ипотечных кредитов на строящееся жилье составляет 8,7% от общего просроченного ипотечного портфеля. Так как в последние годы превалировала выдача ипотечных кредитов на строящееся жилье, то более быстрый рост просроченной задолженности в этом сегменте закономерен, и в будущем эта доля будет расти».

Отметим, что в Челябинской области с начала года прослеживается иная тенденция. Если по итогам прошлого года объем просроченной ипотеки на строящееся жилье вырос на 69,9% против общероссийских 66,4%, то с начала года этот показатель снизился на Южном Урале на 4%. Падение просроченной задолженности отмечается лишь в 17 регионах России. Впрочем, до лидеров здесь Челябинской области далековато. Например, в республике Марий Эл объемы просрочки рухнули на 76,5%, в Курской области – на 33,3%. И даже в соседней Курганской области снижение составило 12,5%.

Между тем, и на Южном Урале еще с минувшей осени фиксируется падение объемов одобренной ипотеки. Так, в сентябре прошлого года в регионе было оформлено 2 тысячи 964 ипотечных кредита на общую сумму 8,25 миллиарда рублей. Количество выданных кредитов оказалось на 5,7% меньше, чем в августе и 2,5 раза меньше, чем в сентябре 2023 года, ставшем рекордным месяцем на рынке ипотечного кредитования.

В целом с января по сентябрь включительно в регионе было оформлено на 30% кредитов меньше аналогичных прошлогодних показателей. В денежном выражении ипотека сократилась на 28%.

Челябинск, Виктор Елисеев

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