Ребенок на электросамокате залетел под автобус на северо-западе Челябинска

В Курчатовском районе ПАЗ сбил ребенка на электросамокате.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , авария произошла сегодня, 14 апреля, на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Чичерина. Инцидент попал на запись камеры уличного наблюдения.

Судя по видео, мальчик решил пересечь дорогу, не спешившись с электросамоката, и вылетел прямо перед движущимся маршрутным ПАЗом. Автобус снес самокатчика. Сам ребенок отделем на дорогу, едва не попав под колеса другим автомобилям, его транспорт протащило под маршруткой.

После ДТП мальчик не смог самостоятельно подняться. Машина скорой помощи увезла его в больницу.

Госавтоинспекция выясняет все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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