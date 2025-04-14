Страдают все: на одной из самых напряженных магистралей Челябинска отменили выделенки

Общественный транспорт на Комсомольском проспекте Челябинска лишили приоритета.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, в связи с перекрытием проспекта Победы на участке от улицы Косарева до улицы Краснознаменной до момента окончания работ по строительству объектов метротрамвая изменена организация дорожного движения по Комсомольскому проспекту от Свердловского проспекта до улицы Чайковского.

В частности, отменяется выделенная полоса для движения общественного транспорта в обоих направлениях.

Комплексы фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения выезд на нее фиксировать не будут.

Напомним, в минувшую субботу, 12 апреля, в связи со строительством линии метротрама было полностью закрыто движение автомобильного транспорта по проспекту Победы на участке в границах улиц Косарева – Краснознаменная. Ограничение продлится до июня 2027 года.

Объезд автотранспорта организован по улицам Братьев Кашириных, Островского и Комсомольскому проспекту.

Сегодня, 14 апреля, сразу на нескольких улицах в Курчатовском и Калининском районах областного центра образовались гигантские автомобильные пробки. Движение машин было практически парализовано на улицах Косарева, Островского, Комсомольском и Свердловском проспектах.

Челябинск, Виктор Елисеев

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