В Челябинской области зафиксировали почти полторы сотни ландшафтных пожаров

На Южном Урале растет число ландшафтных пожаров.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, несмотря на дождливую погоду число возгораний в природной среде на Южном Урале остается высоким. Так, на минувшей неделе в регионе зарегистрировано 135 ландшафтных пожаров, огнем пройдена площадь в 76 гектаров.

Специалистами патрульно-контрольных групп в рамках проводимых мероприятий составлено 24 протокола о правонарушениях, вынесено 161 определение о возбуждении административного расследования.

Напомним, за нарушение правил противопожарного режима предусмотрены штрафы (для граждан от 5 до 15 тысяч рублей), а в отдельных случаях может грозить и уголовная ответственность.

В МЧС России напоминают: костры можно разводить только на очищенной территории (радиус не менее 10 метров) и на расстоянии минимум 15 метров от любых строений. В случае сжигания мусора в бочке необходимо расчистить зону в радиусе 5 метров, на расстоянии не менее 7,5 метров от построек. Под мангал следует очистить площадку в 2 метра,выдержав не менее 5 метров от строений. И в любом случае при разведении огня следует держать наготове мобильник, воду и огнетушитель, советуют в экстренном ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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