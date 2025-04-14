Дорожную компанию обязали выплатить пенсионерке из Магнитогорска четверть миллиона за лед на тротуаре

Суд взыскал в пользу пенсионерки из Магнитогорска 250 тысяч рублей с известной дорожной компании.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, взыскать компенсацию в пользу 86-летней жительницы Магнитогорска, пострадавшей в результате падения, постановил суд.
В ноябре 2024 года пенсионерка поскользнулась на наледи и упала, у дома №5 по улице Казакова в Ленинском районе Магнитогорска. Женщина, ударившись головой о тротуар, потеряла сознание. Врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму.
Прокуратура района выяснила, что инцидент произошел на участке, находящемся в муниципальной собственности, контракт на содержание улично-дорожной сети заключен с ООО «Урал-Сервис-Групп», которое ненадлежащим образом исполнило установленные контрактом обязанности.
Директору организации было внесено представление о необходимости устранения нарушений закона. В интересах пострадавшей в Ленинский районный суд Магнитогорска подали исковое заявление о компенсации морального вреда.
Суд взыскал с компании в пользу женщины 250 тысяч рублей.
Решение суда не вступило в законную силу.
Челябинск, Виктор Елисеев
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