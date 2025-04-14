В России переходят с натуральной икры на имитированную

После прошлогоднего взлета цен россияне вынуждены переходить с натуральной икры на имитированную.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , с декабря прошлого по апрель нынешнего года натуральная красная икра подешевела на 14%. Однако годовой рост цен все равно составил 21%. Таковы данные аналитического ресурса «Чек Индекс».

В итоге число покупок снизилось по сравнению с мартом 2024 года на 13% – медианная цена в 8 тысяч 856 рублей за килограмм далеко не всем оказалась по карману.

Зато имитированная красная икра, подорожавшая на 2% с декабря и на 14% с марта прошлого года (до 516 рублей за упаковку) находить все больше покупателей. За год число покупок выросло на 9%.

Но наибольшим спросом среди покупателей все-таки пользуется натуральная красная икра – в упаковке по 250-300 граммов. В марте средний чек за такую покупку составил 2 тысячи 982 рубля, что на 20% выше, чем годом ранее.

«После традиционного роста цен на красную икру в предновогодний период, сезонный фактор постепенно нивелировался, стоимость продукта возвращается к равновесным значениям. Этому способствуют снижение потребительского спроса в категории, достаточные складские запасы и падение оптовых цен, – отмечают в «Чек Индексе». – После рекордной путины 2023 года, изменилась структуру продаж в 2024 и начале 2025 года. В рознице сократилась доля более бюджетной икры горбуши, уступив место нерке, кете и другим премиальным видам красной рыбы. Это, в свою очередь, способствовало росту средней цены на красную икру в целом».

На этом фоне, закономерно увеличился спрос на имитированную красную икру, отмечают аналитики.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube