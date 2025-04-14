Нетрезвый челябинец разгромил Стену Памяти в городском парке

В Челябинске возбуждено уголовное дело после погрома на мемориале.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, инцидент произошел вечер пятницы, 11 апреля, в парке «Металлург» имени Тищенко в Металлургическом районе Челябинска.

19-летний горожанин повредил мемориальную Стену памяти с фотографиями участников Великой Отечественной войны. Во время своей выходки челябинец был пьян.

Следственными органами возбуждено уголовное дело.

В настоящее время решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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