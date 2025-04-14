На северо-западе Челябинска бутылка минералки спланировала на иномарку. Ущерб – десятки тысяч

В Челябинске с балкона многоэтажки «отбомбились» по легковушке.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел днем 12 апреля во дворе одного из многоэтажных домов на улице Солнечной.
По словам родственников хозяина автомобиля, бутылка с минеральной водой рухнула на припаркованную Kia Rio. В результате у машины оказались помята крыша и разбито лобовое стекло.
«Сбросили бутылку с водой с верхних этажей, – цитирует 74.ру дочь автомобилиста. – С силой бросали, далеко. Иначе бы бутылка упала на козырек под балконами. Удар пришелся на крышу автомобиля, помята крыша, разбито лобовое стекло. И это еще хорошо, что на машину. Если бы бутылка прилетела на человека, то не миновать серьезных увечий, вплоть до летальных. Во дворе много семей с детьми, которые выходят на прогулку самостоятельно».
Огорчило челябинцев еще и то, что ЧП произошло в день рождения хозяина иномарки. Каков размер ущерба, собственник пока не считал. Но только лобовое стекло оценивается в 30 тысяч рублей.
О произошедшем хозяин авто сообщил в полицию. Правоохранители ищут виновных.
Челябинск, Виктор Елисеев
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