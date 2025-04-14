На северо-западе Челябинска бутылка минералки спланировала на иномарку. Ущерб – десятки тысяч

В Челябинске с балкона многоэтажки «отбомбились» по легковушке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , инцидент произошел днем 12 апреля во дворе одного из многоэтажных домов на улице Солнечной.

По словам родственников хозяина автомобиля, бутылка с минеральной водой рухнула на припаркованную Kia Rio. В результате у машины оказались помята крыша и разбито лобовое стекло.

«Сбросили бутылку с водой с верхних этажей, – цитирует 74.ру дочь автомобилиста. – С силой бросали, далеко. Иначе бы бутылка упала на козырек под балконами. Удар пришелся на крышу автомобиля, помята крыша, разбито лобовое стекло. И это еще хорошо, что на машину. Если бы бутылка прилетела на человека, то не миновать серьезных увечий, вплоть до летальных. Во дворе много семей с детьми, которые выходят на прогулку самостоятельно».

Огорчило челябинцев еще и то, что ЧП произошло в день рождения хозяина иномарки. Каков размер ущерба, собственник пока не считал. Но только лобовое стекло оценивается в 30 тысяч рублей.

О произошедшем хозяин авто сообщил в полицию. Правоохранители ищут виновных.

Челябинск, Виктор Елисеев

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