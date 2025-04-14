Национальный парк «Таганай» возглавил бывший полицейский

В «Таганае» назначили нового директора.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», коллектив возглавил Александр Кузнецов. К работе он приступил сегодня, 14 апреля.

В заповедной системе новый директор «Таганая» трудится 9 лет. Был замдиректора национального парка «Башкирия», исполнял обязанности директора национального парка «Себежский» (Псковская область), затем стал директором Рдейского заповедника (Новгородская область).

«На посту директора национального парка «Таганай» я намерен сосредоточиться на развитии туризма. В том числе, в национальном парке «Зигальга», который находится под нашим управлением. А также на работе с инвесторами, – сообщил Александр Кузнецов. – Кроме того, особое внимание мы будем уделять вопросам охраны территории, экологического просвещения и работе с общественностью и органами власти».

Александр Кузнецов родился в 1975 году в городе Оренбурге. Получив высшее юридическое образование, с 1996 по 2016 года проходил службу в системе министерства внутренних дел Российской Федерации.

В 2016 году был назначен заместителем директора ФГБУ «Национальный парк «Башкирия».

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube