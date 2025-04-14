Добирайтесь, как хотите: на время ремонта трамвайных путей в Челябинске допмаршруты пускать не будут

Челябинские чиновники решили, что горожане обойдутся без компенсационных маршрутов во время ремонта трамвайных путей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , в 2025 году в Челябинске запланирован капитальный ремонт 6 километров трамвайных путей. Об этом заявил заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Александр Егоров.

Работы будут проходить на участках улицы Горького от Первой Пятилетки до проспекта Ленина, улицы Кирова от Труда до проспекта Победы, улицы Дзержинского от Фрунзе до Гранитной, а также на пересечении улиц Блюхера и Доватора.

Планируется обособить пути на отремонтированных участках бордюрным камнем, переезды – замостить железобетонными плитами или заасфальтировать их с применением прирельсового прорезиненного профиля.

Также транспортники намерены завершить начатые в прошлом году работы на улицах Цвиллинга, Черкасской и узле «Детский парк» (без закрытия движения).

С учетом планов на 2025 год протяженность обновленных путей достигнет 44 километров – это треть от общей протяженности трамвайных путей в Челябинске.

Однако бодрые планы чиновников вряд ли слишком повысят настроение челябинцев. Дело в том, что в нынешнем году в миндортрансе решили отказаться от организации на время ремонта работы компенсационных маршрутов. В министерстве заявили, что считают это нецелесообразным. Ведь работы займут максимум полтора-два месяца, а это, по мнению чиновников, относительно недолго.

К тому же водителей общественного транспорта, признали в миндортрансе, по-прежнему не хватает. А потому часть высвободившихся на время ремонта сотрудников решили перевести на садовые маршруты.

Между тем, горожане уже столкнулись с проблемами из-за начавшегося ремонта трамвайных путей на улице Горького. С ночи 11 апреля без трамвайного сообщения с центром города остались жители Ленинского и части Тракторозаводского района. Теперь они могут воспользоваться лишь троллейбусами и автобусами. Но они и раньше были забиты под завязку в часы пик.

К тому же, часть из них являются межмуниципальными, а проезд в них дороже, чем на «внутренних» маршрутах. Но это, по всей видимости, региональных чиновников не слишком заботит.

Челябинск, Виктор Елисеев

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