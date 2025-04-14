В Челябинске прекращает работу крупный кинотеатр. Обещают, что ненадолго

Кинотеатр «Победа» в Челябинске закрывают на ремонт и смену юрлица.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , расположенный в Курчатовском районе областного центра кинокультурный центр «Победа» проведет последние сеансы в воскресенье, 20 апреля. Об этом сообщается в паблике кинозала в социальных сетях.

«Честно, мы сопротивлялись так долго, сколько могли. Но правда такова – в слове кинобизнес мы больше любим кино, чем бизнес. Да, попытались. Да, старались. Да, не смогли», – говорится в обращении инициаторов культурного проекта к челябинцам.

Заключительные сеансы будут бесплатными для всех желающих.

Впрочем, в истории кинотеатра рано ставить точку, заверили представители киноцентра. «Кинотеатр, после небольшого перерыва, продолжит работать, сменив юрлицо. Из частного станет муниципальным, и фильмы вновь вернутся на большой экран. Часть команды так же продолжит работать», – говорится в сообщении.

Напомним, культурная институция не первый раз в своей истории уходит на паузу. В 2014 году кинотеатр уже закрывался после того, как от него отказалась одна из федеральных сетей кинопроката.

Однако в конце 2022 года на его площадях начал действовать кинокультурный центр «Победа», история которого продолжалась до настоящего времени.

Но в 2024 году суд принял решение о национализации группы «Макфа» и связанных с ней компаний, в том числе фирмы «Проспект», занимавшейся управлением коммерческой недвижимостью. Среди прочего, ей принадлежала и «Победа». Теперь кинотеатр передают в собственность муниципалитета.

Челябинск, Виктор Елисеев

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