Драма на льду: «Трактору» не засчитали три заброшенных шайбы

Челябинский «Трактор» на домашней арене выбрвал победу в овертайме у «Динамо» из Минска – 4:3.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , вторую встречу четвертьфинала Кубка Гагарина челябинцы начали очень активно.

Атака за атакой обрушивалась на позиции минского «Динамо». А на 9-й минуте матча Логан Дэй отправил шайбу в ворота гостей. Но судьи не засчитали взятие ворот из-за помехи голкиперу.

И тут же хозяева остались в меньшинстве – арбитры наказали команду за запрос видеопросмотра. Но воспользоваться численным преимуществом минчане не смогли – «черно-белые» провели его вполне уверенно.

На 13-й минуте Андрей Светлаков прорвался по флангу и мощно бросил в ближний угол. Василий Демченко среагировал, но не смог удержать шайбу, Виталий Кравцов подобрал ее и отправил в ворота гостей. Но чуть раньше прозвучал свисток, и гол вновь не засчитали. После этого хоккеисты сошлись в рукопашной, однако достаточно быстро драку прекратили арбитры.

А на 16-й минуте минчане убежали в быструю атаку. Виталий Пинчук ворвался в зону «Трактора», скинул шайбу на правый фланг, Илья Усов перевел ее на Николя Мелоша, и тот с близкого расстояния открыл счет – 1:0.

Две минуты спустя Виталий Пинчук начал еще одну игровую комбинацию, отправив пас налево Джошу Бруку, тот, продвинувшись вперед, прострелил на дальнюю штангу, и Илья Усов в касание делает счет 2:0.

«Трактор» атаковал практически весь первый период, большую часть времени контролировал шайбу, но на перерыв отправляется, уступая соперникам две шайбы.

Не растеряли задора хоккеисты «Динамо» и к началу второй двадцатиминутки, и уже на 22-й минуте Егор Бориков делает счет 3:0.

На то, чтобы собраться, у хозяев уходит вся первая половина периода. Наконец, на 30-й минуте матча Артем Блажиевский бросил с левого фланга в дальний угол ворот минчат, Василий Демченко отбил шайбу щитком. Первым к ней успел СергейТелегин, скинул Максиму Шабанову, и тот с близкого расстояния отправил шайбу в ворота – 1:3.

«Трактор» возвращает инициативу. На 35-й минуте Максим Шабанов начинает атаку, пасует Владимиру Ткачеву, тот с разворота отправляет шайбу в центр, а Стивен Кэмпфер переводит ее в ближний угол гостей – 2:3.

А на 39-й минуте Максвим Шабанов подхватил шайбу у борта, сместился к синей линии и после разворота с кистей отправил ее в дальнюю девятку – 3:3, и в третьем периоде команды начинают все с начала.

На 44-й минуте Логан Дэй и Роман Горбунов решили выяснить отношения и оба отправились на скамейку штрафников. А следом за Дэем отправили и Стивена Кэмпфера. Но челябинцы выстояли втроем против четверых минчан. После этого соперники стали действовать аккуратнее и благополучно довели противостояние до овертайма.

На 63-й минуте встречи челябинцы отправили шайбу в ворота, но в третий раз не засчитали гол судьи. И все-таки на 70-й минуте Григорий Дронов поставил победную точку – 4:3, вторая победа лидеров Востока. И счет в четвертьфинальной серии становится 2:0 в пользу «черно-белых».

Следующий матч состоится 16 апреля в Минске.

Челябинск, Виктор Елисеев

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