15 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

15.04.2025, вторник
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10:00 Челябинск – Занятие «Компьютерная грамотность – веление времени» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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11:00 Челябинск – Литературно-психологическая гостиная «Новый взгляд на классику» по комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)
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12:30 Челябинск – Мастер-класс для серебряных волонтеров «Нити серебра» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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13:00 Челябинск – Финал интеллектуально-патриотической игры «Битва победителей» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69)
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14:00 Челябинск – Творческая встреча «Куба – музей революции» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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14:00 Челябинск – Занятие «Прикладная программа Microsoft Office Word» в рамках курсов компьютерной грамотности «Мир новых возможностей» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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15:00 Челябинск – Старт мотивационного проекта «Взрослеем_красиво!» (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167)
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15:30 Челябинск – Встреча шахматного клуба «ДиOne» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел)
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16:00 Челябинск – Встреча в клубе «Уральский сарафан» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал искусства)
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16:00 Челябинск – Мастер-класс «Пасхальное яйцо из фетра» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал науки и техники)
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16:00 Челябинск – Мастер-класс «Коллаж как способ самопознания» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)
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17:00 Челябинск – Встреча желающих изучать немецкий язык и немецкую культуру Deutscheljabinsk (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)
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17:00 Челябинск – Факультет здоровья «Азбука самомассажа» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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17:30 Челябинск – Лекция-концерт «Всеобщие выпендры, или От Хармса до Леннона» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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17:30 Челябинск – Начнется обсуждение романа Ульяма Голдинга «Повелитель мух» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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18:00 Челябинск – Краеведческий лекторий «Культура Челябинска в годы Великой Отечественной войны» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения)
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18:00 Челябинск – Встреча «Начни свое дело с Пушкинки» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел) (по записи)
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18:30 Челябинск – Вечер памяти профессора Виктора Бабюка (Южно-Уральский государственный институт искусств им. П.И. Чайковского, ул. Плеханова, 41, факультет музыкального искусства)
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