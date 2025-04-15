В Челябинске нетрезвый горожанин набросился с ножом на одиннадцатилетнего школьника

В Челябинске задержан местный житель, подозреваемый в покушении на убийство школьника.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, инцидент произошел в Металлургическом районе областного центра.

Вечером понедельника, 14 апреля, во дворе одного из домов по улице Дегтярева нетрезвый южноуралец набросился с ножом на незнакомого ему 11-летнего мальчика.

Челябинец нанес школьнику множественные удары ножом. Спас ребенка проходивший мимо мужчина, вызвавший скорую помощь. Окровавленного мальчика увезли в больницу.

В отношении 34-летнего ранее судимого горожанина возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего из хулиганских побуждений.

В настоящее время следователем решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения, назначен комплекс судебных экспертиз, продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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