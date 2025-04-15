Московского строителя задержали за мошенничество при реконструкции аэропорта Магнитогорска

Директора московской строительной компании, обвиняемого в мошенничестве при реализации контракта на реконструкцию магнитогорского аэропорта, отправили в СИЗО.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по республике Башкортостан, генеральному директору строительной организации предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.
По версии следствия, в мае 2022 года компания из Москвы заключила государственный контракт на реконструкцию аэропортового комплекса Магнитогорска, расположенного в Абзелиловском районе Башкирии, стоимостью более 6,6 миллиарда рублей.
В качестве аванса организация получила более 6,1 миллиарда рублей. Позднее контракт с компанией расторгли в одностороннем порядке по инициативе заказчика в связи с неоднократными нарушениями условий договора. Но к тому времени коммерсант уже предоставил акты выполненных работ с завышенными объемами. Таким образом, уверены следователи, часть авансированных средств была похищена.
Оперативное сопровождение осуществляет ФСБ России.
В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на проверку причастности фигуранта к другим противоправным деяниям и выявление возможных нарушений со стороны чиновников.
Руководитель строительной компании по решению суда заключен под стражу.
Челябинск, Виктор Елисеев
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