В Челябинской области запретят движение фур по региональным трассам

На южноуральских дорогах ввводят весеннее ограничение движения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, с 17 апреля дороги региона закроют на просушку.

Ограничение движения коснется механических транспортных средств и транспортных средств с нагрузкой на ось более 6 тонн на автодорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения.

Период ограничения необходим для сохранения дорог в весенний период. В области на 100% выполнены работы по установке дорожных знаков 3.12 «Ограничение нагрузки на ось 6 тн».

Для обеспечения сохранности дорог в регионе с 15 апреля начинают работу передвижные пункты весогабаритного контроля. Сотрудники будут проверять соблюдение перевозчиками весовых и габаритных параметров транспортных средств, в том числе, начиная с 17 апреля, с учетом вводимых сезонных ограничений нагрузки на ось.

Действие ограничений не распространяется на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные, перевозки продуктов питания, лекарств, животных, кормов для скота, горюче-смазочных материалов и специальных жидкостей, жидкого азота для сельскохозяйственных организаций, сжиженного газа для населения, топочного мазута, печного топлива, угля, семенного фонда, удобрений, гербицидов, почты и почтовых грузов.

Также исключение составляют грузы, необходимые для предотвращения и ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий, военный транспорт и машины, задействованные в дорожных работах.

Сроки действия временного ограничения – с 17 апреля 2025 года до полного просыхания земляного полотна, но не более 30 суток.

Челябинск, Виктор Елисеев

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