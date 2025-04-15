Первый пошел: на Южном Урале стартовал предвыборный сезон хождений между партиями

Экс-кандидат в губернаторы Челябинской области от КПРФ подался к единороссам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , бывший депутат Челябинской городской думы и экс-кандидат в губернаторы от КПРФ Эльдар Гильмутдинов зарегистрировался для участия в праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в депутаты регионального парламента. Информация об этом опубликована на партийном портале предварительного голосования.

Ранее политик заявил о полюбовном разрыве отношений в компартией. «С КПРФ я прошел длинный путь в 15 лет, достиг многих успехов, но и, к сожалению, пределов. Мое политическое развитие стало невозможным в рядах ком. партии, – написал 41-летний челябинец в социальных сетях. – Руководством и мной были достигнуты договоренности о выходе из состава КПРФ».

Формально это первый сколь-нибудь известный челябинский политик, заявивший о смене политической ориентации в преддверии выборов в региональный парламент. Впрочем, по мнению политологов, это только начало: ряд действующих депутатов областного законодательного собрания, не получив от региональных властей гарантий на получение мандата от «партии власти», также рассматривают возможность смены партийных знамен.

В выборах различного уровня Гильмутдинов принимает участие с 2011 года. В 2014 году он стал депутатом Калининского райсовета Челябинска, в 2019 году – делегирован в Челябинскую городскую думу, где стал единственный представителем КПРФ.

В 2024 году Эльдар Гильмутдинов стал кандидатом от КПРФ на пост губернатора Челябинской области, заняв по итогам голосования третье место с 5,27%. По сравнению с предыдущими выборами в законодательное собрание, результат компартии ухудшился более чем в два раза (11,7% в 2020 году), а по сравнению с выборами губернатора 2019 году – и того больше (тогда кандидат от КПРФ Константин Нациевский набрал 12,02%). И впервые кандидат от компартии опустился ниже второго места.

Челябинск, Виктор Елисеев

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