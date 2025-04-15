В Челябинске за миллионную взятку задержали сотрудников налоговой службы

В Челябинске возбуждены уголовные дела о совершении коррупционных преступлений в налоговой сфере.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, начальника отдела камеральных проверок, заместителя начальника отдела камеральных проверок, а также старшего государственного налогового инспектора отдела камеральных проверок межрегиональной инспекции ФНС России по региону подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Также возбуждено уголовное дело в отношении руководителя коммерческой организации, подозреваемого в даче взятки в особо крупном размере. Еще одно уголовное дело возбуждено в отношении адвоката, подозреваемого в посредничестве во взяточничестве.

По данным следствия, в период с января прошлого по апрель текущего года налоговики получили от бизнесмена более 1 миллиона рублей. За это они закрывали глаза на то, что его фирма снижала сумму налога на добавленную стоимость, выплачиваемую в бюджет. Деньги передавал адвокат.

Преступления выявлены сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которыми осуществляется оперативное сопровождение по уголовному делу.

В настоящее время на работе и дома у всех пятерых челябинцев прошли обыски, решается вопрос о предъявлении обвинений и избрании меры пресечения, фигурантов проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

Челябинск, Виктор Елисеев

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