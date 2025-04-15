В России рухнули продажи алкоголя

Продажи алкоголя резко упали в России в 2025 году.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», по итогам первого квартала 2025 года продажи алкогольной продукции без учета пива снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14,7% – до 478,8 миллиона литров. Об этом пишет телеграм-канал FMCG Report со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.
Водки жители России приобрели 170,5 миллиона литров – на 7,2% меньше, чем год назад.
Реализация крепких спиртных напитков (от 9%) снизилась на 4,4% – до 277,5 миллиона литров.
Продажи тихих вин упали на 2% (до 129,8 миллиона литров), игристых – на 4,9% (до 51,4 миллиона литров).
На снижение показателей повлияла высокая база прошлого года: первый квартал 2024-го стал рекордным по продажам спиртных напитков, достигшим 561,2 миллиона литров.
Кроме того повышение акцизов, импортных пошлин и себестоимости производства алкоголя привело к ощутимому росту цен, а также переходу части слабоалкогольных коктейлей в категорию пивных напитков.
Наконец, не стоит забывать о введенных в некоторых регионах России ограничениях на реализацию спиртного. В результате на их территориях легальный рынок алкоголя сократился. Правда, вырос нелегальный, отмечают авторы канала.
Челябинск, Виктор Елисеев
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