В России рухнули продажи алкоголя

Продажи алкоголя резко упали в России в 2025 году.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , по итогам первого квартала 2025 года продажи алкогольной продукции без учета пива снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14,7% – до 478,8 миллиона литров. Об этом пишет телеграм-канал FMCG Report со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.

Водки жители России приобрели 170,5 миллиона литров – на 7,2% меньше, чем год назад.

Реализация крепких спиртных напитков (от 9%) снизилась на 4,4% – до 277,5 миллиона литров.

Продажи тихих вин упали на 2% (до 129,8 миллиона литров), игристых – на 4,9% (до 51,4 миллиона литров).

На снижение показателей повлияла высокая база прошлого года: первый квартал 2024-го стал рекордным по продажам спиртных напитков, достигшим 561,2 миллиона литров.

Кроме того повышение акцизов, импортных пошлин и себестоимости производства алкоголя привело к ощутимому росту цен, а также переходу части слабоалкогольных коктейлей в категорию пивных напитков.

Наконец, не стоит забывать о введенных в некоторых регионах России ограничениях на реализацию спиртного. В результате на их территориях легальный рынок алкоголя сократился. Правда, вырос нелегальный, отмечают авторы канала.

Челябинск, Виктор Елисеев

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