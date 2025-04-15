Южноуральские железнодорожники два года подкупали медиков ради липовых больничных

В Челябинской области на железной дороге выявлены многочисленные факты коррупции и мошенничества с фиктивными больничными.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления СКР на транспорте, в отношении ряда машинистов эксплуатационного локомотивного депо Карталы возбуждены уголовные дела по признакам получения взятки и мошенничества при получении выплат.

В ходе следствия установлено, что в период с 2023 по 2025 годы южноуральцы неоднократно подкупали медработников. Взятки давались за оформление подложных больничных листов. Сумма вознаграждения составляла от 7 тысяч до 10 тысяч рублей за каждый фиктивный документ, выдаваемый без реального посещения пациентом медицинского учреждения. Работники, используя липовые больничные, получали выплаты по временной нетрудоспособности.

«Выполняется комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств уголовного дела, проводятся обыски, допросы. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям всех участников преступной схемы», – заявляют в силовом ведомстве.

От руководства железной дороги потребовали устранить обстоятельства, способствующие совершению преступлений, и усилить ведомственный контроль за работой подчиненных.

Челябинск, Виктор Елисеев

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