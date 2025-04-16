16 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

16.04.2025, среда
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12:00 Челябинск – Лекторий «Патриот» совместно с обществом «Дети погибших защитников Отечества», просмотр фильма «От Балкан до Вены» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
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12:00 Челябинск – Час мужества «80 лет со дня начала наступательной Берлинской операции (1945) (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал художественной литературы) (по записи)
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12:00 Челябинск – Бесплатная юридическая консультация (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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14:00 Челябинск – Мастер-класс в клубе «Веселая петелька» (библиотека №5, ул. 26 Бакинских комиссаров, 29)
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15:00 Челябинск – Консультация-лекция «Оформи зачетно!»: помощь в оформлении списков литературы (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения)
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15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)
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16:00 Челябинск – Занятие в шахматном клубе Сергея Карякина (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167)
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16:00 Челябинск – Уличная акция «Экоэрудит» в сквере «Сигнал» Ленинского района (пересечение улиц Дербентской и Люблинской с Новороссийской)
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16:00 Челябинск – Музыкальный дивертисмент «Верни мне музыку», солист Виктор Мищенко (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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17:00 Челябинск – Финал конкурса профессионального мастерства студенческих отрядов Челябинской области «Под стук колес» (Южно-Уральский государственный аграрный университет, пр. Ленина, 75, этаж 3)
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17:00 Челябинск – День открытых дверей в «Школе 21» (пр. Ленина, 76а)
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17:00 Челябинск – Концерт «Военно-полевой романс» исполнительницы городского романса Нины Гавриш (библиотека №11 им. Я. Гашека, ул. Первой Пятилетки, 43а)
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18:00 Челябинск – Квартирник «Апрельские ритмы» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)
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18:30 Челябинск – Презентация книги стихов челябинского поэта Никиты Поповского «Телесный вестибюль» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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