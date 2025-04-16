Четыре человека погибли в огне в СНТ под Златоустом

В Челябинской области огонь унес жизни четырех человек.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, пожар вспыхнул ранним утром среды, 16 апреля, в СНТ «Металлург-1», расположенном на территории Златоуста.
Пожарным удалось не допустить переход огня на соседние строения. Возгорание ликвидировано на площади 16 квадратов силами 12 человек и 4 единицы техники.
При тушении обнаружены тела четырех погибших.
По данному факту Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности двум и более лицам.
В настоящее время на месте работают следователи и следователи-криминалисты СК России, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, назначены судебные экспертизы. Также задействованы специалисты испытательной пожарной лаборатории.
Челябинск, Виктор Елисеев
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