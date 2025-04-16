Полиция изъяла рекордную для Южного Урала партию наркотиков

В Челябинской области накрыли наркозавод и нарковещества на миллиард рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МВД России, задержаны четверо подозреваемых в покушении на сбыт наркотических веществ в особо крупном размере.

Первым полицейские задержали южноуральца, который должен был забрать 30 килограммов синтетических наркотиков из тайника в Верхнеуральском районе. В ходе опроса мужчина рассказал, что получал указания от анонимного куратора через мессенджер. Крупные партии запрещенных веществ он фасовал на более мелкие и передавал информацию об их местоположении своим сообщникам.

Фигуранты действовали в Кемеровской, Новосибирской и Томской областях. Следователем ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области возбуждено уголовное дело. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции вышли на след других участников незаконного бизнеса.

Так, на территории Чебаркуля при покушении на сбыт наркотического средства массой три килограмма оперативниками задержана жительница Магнитогорска, а в Миассе – 35-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, который хотел сбыть шесть килограммов запрещенного вещества.

В дальнейшем полицейские выявили нарколабораторию, расположенную в одном из гаражных кооперативов на территории Магнитогорска. Помещение имело два подземных этажа, где производился и хранился криминальный товар для дальнейшего сбыта. На месте был задержан лаборант, который изготавливал наркотики.

В ходе обыска обнаружено более 240 килограммов синтетического наркотического средства, лабораторное оборудование, а также прекурсоры. Всего полицейскими изъято свыше 300 килограммов «синтетики». Силовую поддержку оказывали сотрудники Росгвардии.

По оценкам экспертов, предполагаемая производительность нарколаборатории составляла более 500 килограммов запрещенных веществ в месяц, а стоимость изъятого наркотика и прекурсоров – свыше миллиарда рублей.

Четверым фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех участников противоправной деятельности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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