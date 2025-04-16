Концертный зал Челябинской филармонии закроется на четыре месяца

Основную площадку Челябинской филармонии закроют до конца лета.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской филармонии, с 6 мая концертный зал имени Сергея Прокофьева закрывается на ремонт.

При этом кассы концертного зала будут продолжать работать в обычном режиме. Будут функционировать и две другие площадки концертного объединения – зал органной и камерной музыки «Родина» и детская филармония.

Накануне закрытия на главной площадке филармонии пройдет концерт с участием объединенного симфонического оркестра Мариинского и Большого театров под управлением Валерия Гергиева в рамках Московского Пасхального фестиваля. Первоначально мероприятие было запланировано на 29 апреля, но потом его перенесли на 5 мая.

Закончится ремонт концертного зала к 28 августа. В обновленном зале на выступит Оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема в рамках фестиваля «Какой удивительный мир».

Челябинск, Виктор Елисеев

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