Челябинца, напавшего на школьника с ножом, арестовали на два месяца

Южноуральца, обвиняемого в покушении на убийство ребенка, отправили в СИЗО.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Металлургический районный суд Челябинска избрал горожанину меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть до 15 июня.

Напомним, само преступление произошло вечером 14 апреля во дворе дома по улице Дегтярева. Нетрезвый мужчина набросился с ножом на 11-летнего мальчика. Незнакомец нанес школьнику не менее 7 ударов в различные части тела.

Спас ребенка проходивший мимо мужчина, вызвавший скорую помощь. Истекающего кровью мальчика увезли в больницу. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.

34-летнего ранее судимого горожанина задержали через 20 минут после сообщения об инциденте. В отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего из хулиганских побуждений.

Челябинск, Виктор Елисеев

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