Двое рабочих погибли на предприятии в Челябинской области

СКР устанавливает подробности ЧП на сульфидном производстве в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры по Челябинской области, тргедия произошло сегодня, 16 апреля, около 4 часов утра в Красноармейском районе.

На новом сульфидном производстве компании «Доминат» во время пусконаладочных работ погибли сотрудник подрядной организации и рабочий предприятия.

На место происшествия выехал и.о. прокурора Красноармейского района Вячеслав Гаврилов.

«В ходе надзорных мероприятий будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований трудового законодательства», – сообщили представители ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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