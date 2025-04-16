В дорожном ведомстве Южного Урала прошли новые задержания

Силовики задержали четырех человек, связанных с дорожной сферой в Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , оперативники ФСБ России провели обыски в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, а также дома у действующих и бывших чиновников, а также известного в регионе бизнесмена.

В результате на допрос конвоировали первого заместителя начальника правового управления Станислава Куликова, замглавы управления Ирину Клементьеву, бывшего руководителя правового управления Алексея Плюту, а также Константина Жаботинского, возглавлявшего в 2015-2016 годах ЗАО «Южуралавтобан».

Напомним, задержания в министерстве начались в декабре прошлого года, когда по подозрению в злоупотреблении полномочиями в СИЗО отправили первого замминистра дорожного хозяйства и транспорта Станислава Харченко – давнего соратника главы региона, работавшего с ним еще в мэрии Норильска.

В середине февраля текущего года по подозрению в коррупционных преступлениях были задержаны и отправлены в Москву министр дорожного хозяйства и транспорта Алексей Нечаев, экс-министр Дмитрий Никулик. Среди фигурантов уголовного дела называют также замначальника правового управления областного миндортранса Сергея Куликова, руководителей ЗАО «Южуралавтобан» Александра Зырянова и Константина Зарипова, экс-владельца «Южуралавтобан» Геннадия Вильшенко и сына экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского – Александра.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube