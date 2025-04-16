Банки отказали в розничном кредите четырем из пяти южноуральцев

Доля отказов по кредитным заявкам в Челябинской области превысила 80%.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в марте 2025 года доля отказов по всем заявкам на розничные кредиты в Челябинской области выросла на 2,9% и достигла 80,9%. Регион занял 11-е место среди субъектов Российской Федерации по доле отказов и сохранил лидерство на Южном Урале.

По данным кредиторов, передающих сведения в НБКИ, доля отказов по всем заявкам на розничные кредиты (потребительские кредиты, пос-кредиты, кредитные карты, автокредиты и ипотека) в марте 2025 года составила в России 80,6%, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 2,7 процентных пункта (в феврале 2025 года – 77,9%). Это самое высокое значение данного показателя за последний год.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем отрицательных ответов потенциальным заемщикам увеличился в марте 2025 года на 6,6%.

Наибольшие доли отказов по всем заявкам на розничные кредиты в регионах РФ (среди 20 регионов-лидеров в розничном кредитовании) в марте 2025 года были отмечены в Ставропольском (82,8%) и Краснодарском (82,3%) краях, а также в Кемеровской области (82,3%), Алтайском крае (81,9%) и Новосибирской области (81,6%).

При этом наиболее серьезная динамика по сравнению с предыдущим месяцем была зафиксирована в Нижегородской (+3,3%) и Самарской (+3,1%) областях, Санкт-Петербурге (+3,0%) и Москве (+3,0%).

«Рост доли отказов по всем заявкам на розничные кредиты является следствием жесткой денежно-кредитной политики регулятора по «охлаждению» рынка необеспеченного кредитования. Прежде всего, речь идет о повышении ключевой ставки и ужесточении макропруденциальных ограничений. В этой связи со второй половины 2024 года в розничном кредитовании (прежде всего, в сегменте необеспеченных кредитов) преобладают тенденции по сокращению спроса со стороны населения и снижению аппетита к риску со стороны кредиторов. Таким образом, с одной стороны, мы отмечаем сокращение количества заявок на розничные кредиты, так как рост ставок заставляет многих заемщиков отказываться от их привлечения, а с другой, уровень одобрения заявок на кредиты также снижается. В конечном итоге это приводит и к сокращению выдачи розничных кредитов».

Отметим, что, помимо Челябинской области, расположившейся на 11-м месте по доле отказов в розничных кредитах, УрФО в первой двадцатке представлен еще двумя регионами. Свердловская область занимает 12-ю строчку: в марте банки отклонили 79,9% заявок (+2,4% за месяц). На 14 месте – Тюменская область (с ЯНАО и ХМАО): доля отказов выросла до 79,7% (+2,9%).

Челябинск, Виктор Елисеев

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