Кредиторы ЗМЗ не смогли отсудить 18,7 миллиарда рублей у контролировавших предприятие бизнесменов

Суд отказался взыскивать со связанных со Златоустовским метзаводом предпринимателей 18,7 миллиарда рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , соответствующее решение арбитратражный суд Челябинской области принял в понедельник, 14 апреля.

Напомним, дело о банкротстве ОАО «Златоустовский металлургический завод» рассматривается уже тринадцатый год. На апрельском заседании судья изучил ходатайство о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам компании ПАО «Мечел», его основного владельца Игоря Зюзина, бенефициара ГК «Эстар» Вадима Варшавского и бывших директоров ЗМЗ Антона Левады и Юрия Гущина.

Так, ООО «Ростовский электрометаллургический завод» и ООО «ЭРА» требовали взыскать с ПАО «Мечел», Игоря Зюзина, общества «НК Инвест», Антона Левады и Юрия Гущина убытки ЗМЗ в размере 410 миллиона рублей, так как они являются контролирующими должника лицами.

В свою очередь, конкурсный управляющий настаивал на признании недействительным договора поручительства от 2012 года между ОАО «ЗМЗ» и компанией «Скайблок Лимитед» и Вадима Варшавского (он был бенифициаром ГК «Эстар», контролировавшей ЗМЗ) и ООО «НК Инвест» к субсидиарной ответственности в 18,75 миллиарда рублей.

Следует отметить, что кредиторы предприятия-банкрота с позицией согласились, заявив, что именно Варшавский определял действия ЗМЗ, а заключение всех сделок ставило своей целью реструктуризацию задолженности группы компаний «Эстар».

Однако суд все требования отклонил. «Представленными по делу доказательствами не подтвержден контроль со стороны общества «Мечел» или Зюзина И.В. над должником в той степени, в которой это необходимо для привлечения к субсидиарной ответственности, – говорится в постановлении, опубликованном в картотеке арбитражных дел. – Кроме этого, в отношении тех эпизодов хозяйственной жизни общества «ЗМЗ», которые вменяются в вину ответчикам, доказательствами по делу не подтверждена их вредоносность либо нахождение в причинно-следственной связи с банкротством общества «ЗМЗ».

Что касается договора поручительства с «Скайблок Лимитед», ЗМЗ не производил по нему никаких выплат. А заявление «Скайблок Лимитед» о включении компании в реестр кредиторов было отозвано.

Наконец, суд констатировал, что срок исковой давности по требованиям к ответчикам Зюзину, Леваде и Гущину.

В результате судья решил в удовлетворении заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности, взыскании убытков и признании сделки недействительной отказать.

Челябинск, Виктор Елисеев

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