В Челябинской области перед судом предстанут два мигранта, пытавшихся отмазать родственника от обвинения в похищении человека

Иностранцев будут судить за дачу взятки следователю.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух иностранных граждан, обвиняемых даче взятки в крупном размере.

По версии следствия, 30 июля прошлого года в следственном отделе по Коркино двое мужчин передали следователю 300 тысяч рублей за прекращение уголовного дела в отношении родственника, обвиняемого в похищении человека.

Однако мигранты не знали, что силовик уже сообщил куда следует об их «щедром предложении», и взятку они вручают под контролем сотрудников УФСБ России по Челябинской области.

В ходе следствия изъяты денежные средства, на счета обвиняемых наложен арест.

Уголовное дело направлено в Еманжелинский городской суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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