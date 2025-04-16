На Южном Урале мотоцикл разлетелся на кусочки, врезавшись в грузовик

На Южном Урале столкнулись мотоцикл и грузовик: байк разлетелся на кусочки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла на трассе А-310: водитель «Ивеко» начал левый поворот, не пропустив мчавшуюся навстречу «Ямаху». А мотоциклист летел так быстро, что не успел среагировать.

«Шансов выжить у пилота не было, он скончался на месте», – пишет телеграм-канал «112».

Челябинск, Павел Зварзин

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