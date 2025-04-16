Челябинских налоговиков, обвиняемых в получении миллионной взятки, отправили за решетку

Сотрудников ФНС отправили в СИЗО Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, меру пресечения госслужащим суд избрал сегодня, 16 апреля.

Напомним, начальника отдела камеральных проверок, заместителя начальника отдела камеральных проверок, а также старшего государственного налогового инспектора отдела камеральных проверок межрегиональной инспекции ФНС России по региону обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Также возбуждено уголовное дело в отношении руководителя коммерческой организации, подозреваемого в даче взятки в особо крупном размере. Еще одно уголовное дело возбуждено в отношении адвоката, подозреваемого в посредничестве во взяточничестве.

По данным следствия, в период с января прошлого по апрель текущего года налоговики получили от бизнесмена более 1 миллиона рублей. За это они закрывали глаза на то, что его фирма снижала сумму налога на добавленную стоимость, выплачиваемую в бюджет. Деньги передавал адвокат.

Судом по ходатайствам следователя регионального СКР в отношении пятерых обвиняемых избраны меры пресечения в виде заключения под стражу до 14 июня 2025 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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