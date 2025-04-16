Южноуральские чиновники дискредитировали национальный проект «Чистый воздух», а заодно и собственную транспортную реформу

Бодрые отчеты региональных властей об улучшении экологической обстановки все больше раздражают задыхающихся челябинцев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об очередных успехах в борьбе за чистый воздух правительство Челябинской области рассказало в ежегодном отчете о результатах своей деятельности, материалы которого начали рассматривать вчера, 15 апреля, комитеты регионального парламента.

По словам областных чиновников, в 2024 году было завершено 69 мероприятий по снижению выбросов в атмосферный воздух в Челябинске и Магнитогорске, участвующих в национальном проекте «Чистый воздух». Впрочем, на Южном Урале итоги реализации программы, поначалу столь обнадежившей жителей региона, вызывают все большее раздражение. Прежде всего, в областном центре.

Дело в том, что в начале пути национальный проект «Чистый воздух» южноуральцы воспринимали в качестве механизма принуждения промышленников (в первую очередь, крупных) к внедрению лучших возможных технологий в производстве. Однако оказалось, что в Челябинской области промпредриятия не торопятся выполнять взятые на себя обязательства по сокращению вредных выбросов. Тем более, что и сроки реализации проекта, в силу естественных причин, были сдвинуты с 2024 на 2026 год.

А главным достижением в рамках реализации проекта стала рекультивация появившихся еще в советское время и закрытых в течение последнего десятилетия свалок бытовых отходов. Вот и самым важным событием прошлого года чиновники назвали рекультивацию до «зеленого холма» городской левобережной свалки в Магнитогорске.

Дело это, безусловно, важное. И, что особенно радует областных чиновников, позволяет достичь контрольных результатов нацпроекта «Чистый воздух», даже не подключая к процессу промышленников. Так, в 2024 году, если сравнивать с базовым 2017 годом, снижение совокупного валового объема выбросов в атмосферу в Челябинске составило 47,65% (при минимально необходимых 20%). По выбросам опасных загрязняющих веществ снижение к базовому значению 2017 года в Челябинске произошло на 29,74%. И значительный вклад в динамику внесло именно закрытие, а затем рекультивация городской свалки.

Между тем, самочувствие южноуральцев, несмотря на улучшающуюся не по дням, а по часам, если верить отчетам властей, экологическую обстановку, почему-то не улучшилось. Особенно в Челябинске.

Более того, если до начала 2000-х годов на выбросы промышленных предприятий жаловались, в основном, жители Металлургического и Тракторозаводского районов, центра города да части Ленинского районов (в дни, когда особенно сильно горел Коркинский разрез), то теперь смог одолевает и значительную часть северо-запада, включая вполне благополучные даже в советские времена окраины (теперь уже – почти окраины) – например, улицы 40-летия Победы, Чичерина.

Не устают «радовать» горожан и отдельные промышленные предприятия. Так, именно в прошлом году в Челябинске произошла история с переносом производства Челябинского электрометаллургического комбината за городские границы.

Напомним, в феврале прошлого года ЧЭМК и связанные с ним металлургические предприятия перешли под контроль государства. И 16 февраля президент России Владимир Путин во время визита в Челябинск предложил перенести вредное производство, расположенное практически в центре Челябинска, за пределы мегаполиса. «Нужно это вредное производство здесь – в центре города – закрыть, вынести его за пределы города, вместе с правительством Российской Федерации проработать продолжение работы, сохранение рабочих мест, а для той части, которая необходима и будет связана с переносом и с выстраиванием этой работы на новом технологическом уровне, при поддержке правительства РФ привлечь инвесторов, причем желательно привлечь местных инвесторов», – сказал глава государства.

Региональные чиновники тут же начали раскручивать эту тему, а в конце февраля губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил, что уже 1 марта на ЧЭМК будет полностью остановлено самое вредное – электродное – производство. И не обманул: 1 марта электродное производство на ЧЭМК остановили. Но, как выяснилось позднее, не навсегда: летом прошлого года его вновь запустили на обновленных площадях, но уже без излишней шумихи.

Впрочем, к тому времени тема экологических проблем электрометаллургического производства в Челябинске отошла на второй план, а ЧЭМК мелькал в информационной повестке больше в связке с именем своего бывшего к тому времени генерального директора Павла Ходоровского, задержанного в июне за секс с несовершеннолетними.

Однако расслабляюще «мусорные» победы подействовали, видимо, не только на промышленников. На второй план стала уходить и транспортная проблематика. Напомним, на протяжении, по крайней мере, последнего десятилетия челябинские чиновники настойчиво утверждали: урон городской атмосфере наносят не только промышленные предприятия, но и личный автотранспорт. И доля его в совокупном объеме выбросов с каждым годом растет.

Проблему решить, уверяли власти, можно если не полностью, то хотя бы в значительной степени. Именно для этого, казалось, областной миндортранс затеял транспортную реформу в Челябинской агломерации. Вопросы регулирования работы общественного транспорта перевели на региональный уровень. Интересы жителей целого муниципалитета (Копейска) принесли в жертву этой самой реформе: в январе 2024 года в городе в одночасье отменили маршруты, работавшие на нерегулируемом тарифе, несмотря на то, что ни состояние подвижного состава, ни кадровое обеспечение перевозчиков, работавших на регулируемом тарифе, не были готовы к увеличению пассажиропотока.

Инициаторы реформы уверяли: цель у них благая. Нормализация работы общественного транспорта должна была убедить жителей Челябинска и окрестностей пересесть с личных автомобилей на автобусы-троллейбусы-трамваи. Объем выхлопных газов снизится – состояние атмосферного воздуха улучшится.

Однако на этой неделе выяснилось, что эта самая благая цель не очень интересна даже самим «реформаторам». Так, сначала после транспортного коллапса начала недели, когда автомобилисты встали в пробках из-за закрытия участка проспекта Победы, в региональном миндортрансе решили убрать выделенные линии на Комсомольском проспекте. В результате на смену принципу «все будут стоять в пробке, а общественный транспорт – нет, и тогда многие выберут для передвижения именно его» пришел другой – «не зли автолюбителя». И теперь в пробках стоят все.

А затем пассажиров «порадовали» еще одной инициативой чиновников: никаких вам компенсационных маршрутов при ремонте трамвайных путей – сами думайте, как ездить полтора месяца. Такое отношение региональных властей к общественному транспорту совсем не повышает интереса к нему у тех, кто сейчас ездит на своей машине.

В итоге единственное, чего пока добились областные чиновники, – убедили челябинцев, что даже снижение совокупного объема выбросов в атмосферу в полтора раза никак не отразиться на их здоровье. То есть, по сути, дискредитировали национальный проект «Чистый воздух». А попутно – и собственную транспортную реформу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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