В Челябинске ветер повалил деревья и обрушил стеклянный фасад

В Челябинске штормовой ветер повалил деревья, оборвал провода и даже обрушил стеклянный фасад.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на улице Красной – рядом с пересечением с улицей Коммуны под напором стихии рухнуло дерево и потянуло за собой растяжку, на которой висели дорожные знаки. Дерево уже убрали, а восстановить знаки обещают завтра.

О поломанных деревьях сообщают и из других районов города. А также о выбитых стеклах. Такие инциденты зафиксированы, например, в ЖК «Олимп», расположенном рядом с ледовой ареной «Трактор». А на улице Братьев Кашириных во время порыва ветра рухнул стеклянный фасад одного из ресторанов, повредив припаркованный неподалеку автомобиль.

Челябинск, Павел Зварзин

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