Разгром: «Трактор» потерпел сокрушительное поражение в Минске

Челябинский «Трактор» в Минске .

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , в двух предыдущих встречах челябинцы отпускали минчан на три шайбы вперед. Однако тогда «Трактор» играл дома и сумел не только отыграться с 0:3, но и выиграть.

Сегодня «черно-белые» играли в гостях, а «Динамо» совершенно не планировало проигрывать на глазах у своих болельщиков.

Уже на 5-й минуте матча нападающий хозяев Вадим Мороз влетел в зону челябинцев, технично убрал защитника челябинцев и вколотил шайбу в ворота «Трактора» – 1:0.

Полминуты спустя Брэди Лайл увеличивает отрыв – 2:0. А еще через три минуты Мороз оформил дубль – 3:0.

Во втором периоде хозяева продолжили громить челябинцев. На 26-й минуте минчане сорвали контратаку «Трактора», вернули шайбу в зону гостей. Роман Горбунов отправил ее Виталию Пинчуку. Пинчук ушел от защитника, выкатился на ворота и, уложив на лед Зака Фукале, отправил шайбу в пустой угол – 4:0.

На 35-й минуте теряют «черно-белые» шайбу в своей зоне, она оказывается у Криса Тирни, и тот из центра поражает ворота «Трактора» в пятый раз – 5:0. На 38-й минуте вновь ошибаются гости в своей зоне, и Даниил Липский доводит счет до 6:0.

Не останавливаются белорусские хоккеисты и в третьем периоде. На 42-й минуте минчане убежали в контратаку. Крис Тирни пробросил шайбу на ход Егору Борикову, а тот с острого угла отправил ее в ворота гостей – 7:0.

«Трактор» пытался атаковать, но все его атаки результата не приносили. Зато хозяева на 53-й минуте матча делают счет 8:0: Виталий Пинчук ворвался в зону челябинцев, отдал шайбу на дальний угол, и Илья Усов вколотил ее в ворота «Трактора».

На 55-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Но и на сей раз челябинцам не удалось раскупорить ворота «Динамо».

Итог – сокрушительное поражение «Трактора» со счетом 0:8.

Счет в четвертьфинальной серии становится 2:1 в пользу челябинского клуба. Следующий матч пройдет в Минске 16 апреля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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