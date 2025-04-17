17 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

17.04.2025, четверг
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10:00 Челябинск – Выпуск на линию первых брендированных автобусов с символикой, посвященной 80-летию Великой Победы (министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, ул. Елькина, 77)
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10:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения)
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11:00 Челябинск – Историко-литературная встреча «Александр Невский между Западом и Востоком» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал художественной литературы) (по записи)
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11:00 Челябинск – Встреча «Обмен веществ и его роль в снижении веса» в «Академии ЗОЖ» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)
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11:00 Челябинск – Часы самообразования «Скорая английская помощь» (библиотека №31, ул. Агалакова, 30) (по записи)
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12:00 Челябинск – Паблик-ток «Хочу быть спикером» (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)
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13:00 Челябинск – Встреча «Сидераты: улучшаем состав почвы в огороде и в саду» в клубе «Золотая сотка» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
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14:00 Челябинск – Предварительные и полуфинальные бои «Кубка Танкограда» по боксу (ДС «Динамо», ул. Коммуны, 98а)
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14:30 Челябинск – Вебинар «У вас в семье будущий первоклассник. Как подготовить ребенка к школе» (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167)
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14:00 Челябинск – Встреча «Звучание Рода» с челябинским автором рассказов Верой Тайлер (библиотека №16, ул. Керченская, 6)
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14:00 Челябинск – Занятие «Прикладная программа Microsoft Office Word» в рамках курсов компьютерной грамотности «Мир новых возможностей» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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15:00 Челябинск – Губернатор Челябинской области Алексей Текслер примет участие в заседании Общественной палаты Челябинской области (резиденция губернатора Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27а, этаж 4)
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15:00 Челябинск – Творческая встреча с поэтессой Зинаидой Дувановой (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)
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16:00 Челябинск – Мастер-класс «Пасхальный кролик» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал науки и техники)
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17:00 Челябинск – Литературная гостиная «Певец земли Донской» о М. Шолохове (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)
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18:00 Челябинск – Лекция «Психологи для фронта, для Победы (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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