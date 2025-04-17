На территории южноуральского национального парка обнаружили стаю волков

Сотрудники «Зигальги» подтвердили присутствие на территории заповедника стаи волков.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Зигальга», с января по март на особо охраняемой природной территории шел традиционный зимний маршрутный учет.
Сотрудники парка прошли все 10 маршрутов – в общей сложности 83 километра по довольно пересеченной местности. Все для того, чтобы пересчитать количество следов на снегу и занести эти цифры в специальные таблицы.
«Потом началась обработка результатов, и теперь мы знаем, что в национальном парке обитают 402 белки, 11 волков, 146 зайцев, 29 куниц. А еще – лоси, рыси, косули, – рассказали ученые. – Такие сведения необходимы, чтобы понимать, как меняется численность «лесного населения», которая зависит от множества факторов: погоды, количества снега, мешающего добывать корм, хищников, сезонных миграций».
А еще эта информация потребуется, например, для понимания, сколько солонцов нужно оборудовать и где их лучше расположить, отметили в парке.
Челябинск, Виктор Елисеев
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